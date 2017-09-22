Греф сообщил, как Сбербанк сделал турецкую "дочку" самым ценным активом

СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Сбербанк считает DenizBank в Турции самым ликвидным и прибыльным активом за рубежом и не собирается сейчас его продавать, несмотря на регулярные предложения инвесторов, заявил президент Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по поводу 20-тилетия DenizBank и пятилетия его покупки Сбербанком.

"Мы ни одного дня не пожалели, что мы совершили эту покупку. Это наверное, самый наш профитабельный и самый ликвидный актив. Все время, пока мы владеем этим активом, к нам поступали предложения его продать, но мне кажется, это очень хороший пример успешной инвестиции", — заявил Греф. Сбербанк сейчас не планирует продавать турецкую "дочку", — добавил он.

"Мы сегодня обсуждали результаты, результаты DenizBank впечатляют буквально по всем позициям — и по росту банка, банк вырос за пять лет в четыре раза, по росту чистой прибыли, по росту эффективности, что немаловажно. Маржа за пять лет сократилась на 30% и банк все-время оставался на том же уровне профитабельности", — указал глава Сбербанка.

Финансовые результаты



Чистая прибыль DenizBank в первом полугодии 2017 года по МСФО составила 254 миллиона долларов, или 924 миллиона турецких лир, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 30%, сообщил Греф.

В 2017 году чистая прибыль DenizBank по МСФО может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом, не исключил председатель правления Denizbank Хакан Атеш, также участвовавший в пресс-конференции.

Активы DenizBank за шесть месяцев 2017 года по МСФО выросли на 8%, кредиты на 11%, а депозиты на 10%, уточнил Греф.

Турецкая "дочка" Сбербанка является одним из самых высокотехнологичных банков в Европе и самым современным банков в Турции, заявил Греф.

"В Турции — это банк, который имеет первые позиции в целом ряде очень важных секторов, таких как сельское хозяйство и туризм, одни из лидеров таких важных секторах как кредитование малого и среднего бизнеса, в здравоохранении, финансирования инфраструктуры. Мы крупнейший банк в обслуживании пенсионеров в Турции",- перечислил глава Сбербанка.

"ИнтерТех" — дочерняя структура DenizBank — владеет 39% долей всего программного обеспечения на банковском рынке Турции, сообщил Греф. "Большое количество банков используют программную платформу, которая разработана в DenizBank, и целый ряд банков задумывается, чтобы эту платформу использовать не только в турецких подразделениях, но и в глобальных", — уточнил он.

Секрет успеха



Турецкая "дочка" вносит большой вклад в прибыль Сбербанка от международного бизнеса. По мнению Грефа — ключевым фактором успеха является сильная и профессиональная команда банка и атмосфера доверия.

"Что касается Турции — секрет здесь прост. Две составляющие — это люди и технологии. И то, и другое здесь работает очень хорошо. В первую очередь, конечно, люди. Нам очень повезло с лидером и с командой в Турции, очень сильный лидер и очень хорошая команда", — рассказал Греф.

"Для нас это не только очень хороший финансовый результат, мы открыли для себя Турцию и сегодня мы говорим, что это семья Сбербанка. И действительно у нас очень тёплые отношения, персональные, как внутри семьи. И я думаю, в том числе такие отношения полной открытости и доверия — а банкинг — это в первую очередь доверие — определяют успех нашего бизнеса здесь", — пояснил он.

"Мы даём достаточную степень свободы нашему турецкому банку и ее лидеру, и они отвечают на это хорошим результатом, что порождает ещё большее доверие", — добавил он.

Планы Сбербанка в Турции очень амбициозны и банк не сомневается в успехах их реализации, также заявил Греф.

"Наше сотрудничество с Турцией развивается и мы — DenizBank и Сбербанк — являемся одним из мощнейших мостов между нашими странами — и в России и в Турции, что очень важно для обеих стран", — заключил он.

Доналоговая прибыль Сбербанка от международного бизнеса по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,6 миллиарда рублей.