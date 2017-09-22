Источник: Евросоюз обеспокоился российскими налогами на импортные вина

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Евросоюз в ходе заседания комитета по доступу на рынки Всемирной торговой организации (ВТО) в пятницу выразил озабоченность по поводу российских налогов на импортные вина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"ЕС выразил озабоченность по поводу российских налогов на импортные вина. ЕС заявил, что Россия применяет более низкую ставку к винам с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения", — сказал он.

По словам источника, российская сторона в ответ сообщила, что пока не завершила рассмотрение этого вопроса. Следующее заседание комитета предварительно назначено на 22 марта 2018 года.

Минфин РФ в начале мая вывел импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) из-под действия пониженного акциза. Министерство объяснило это тем, что льгота изначально была введена для поддержки отечественных производителей и не должна была распространяться на импортную продукцию.

После этого Федеральная таможенная служба (ФТС) решила взыскать недополученные суммы акцизов за весь период действия льготной ставки — то есть с 2016 года. По данным пресс-службы Минфина, сумма возможного доначисления акцизов составляла порядка 1,4 миллиарда рублей.

Однако Минфин РФ счел несправедливым ретроспективное доначисление сумм акциза российским импортерам. Госдума в июле приняла закон об отказе от ретроспективного начисления акцизов на "защищенное" вино, сочтя, что это не приведет к потере доходов бюджетной системы.