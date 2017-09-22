ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Рублевым заемщикам приходится платить повышенными ставками по кредитам за бесплатное вливание триллионов рублей в капитал проблемных банков, которые спасает ЦБ. Такое мнение РИА Новости высказал в четверг главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

"Каждый триллион – это 1% ВВП и 2,5% денежной массы М2. Если бы ЦБ не использовал процентные ставки, то каждый напечатанный триллион был бы фактически эквивалентен 2,5-процентному инфляционному налогу на всех держателей рублей", — отметил он.

Регулятору удается сдерживать рост инфляции за счет высокой процентной ставки на уровне 8,5%, "то есть 4,5% в реальном выражении (за вычетом инфляции)". Такие высокие ставки необходимы для удержания целевого показателя инфляции в 4%, подчеркнул Гуриев.

"Однако инфляционный налог трансформируется в налог на всех рублевых заемщиков – за бесплатное вливание триллионов рублей в капитал проблемных банков российские предприятия и ипотечные заемщики расплачиваются завышенными ставками по своим кредитам", — заключил собеседник агентства.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который возглавит "ФК Открытие" после работы в нем временной администрации, сообщил 20 сентября, что Банк России предоставил "ФК Открытие" кредитную линию на 1 триллион рублей, но масштаб необходимой докапитализации банка значительно меньше этой суммы.