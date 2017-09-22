Путин поручил главам регионов снизить объем просроченных кредитов

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов разобраться с большим объемом просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и поработать над ее снижением.

"В целом ряде регионов накопилась большая просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений, вот с этим, уважаемые коллеги, нужно разобраться отдельно: как возникает эта задолженность, какими темпами, почему. Сейчас, конечно, придут и принесут целый перечень объективных причин, я уже их знаю. Но я не уверен, что они всегда носят объективный характер, эти причины. И руководители регионов должны самым внимательным образом следить за этим, а кто будет следить-то? Из Москвы за этим не уследишь. Это ваша обязанность", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

"Безусловно, негативно влияет на состояние региональных финансов в целом такая задолженность, на качество услуг, которые оказываются гражданам, я прошу правительство вместе с руководителями субъектов федерации определить точные объемы просроченной кредиторской задолженности и бюджетных учреждений — это большая работа, но этим нужно заняться. Проанализировать причины ее формирования, предложить эффективную систему мер для ее снижения, а также для снижения задолженности перед коммерческими банками, безусловно", — добавил президент.