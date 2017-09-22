Путин отметил несогласованность в решении транспортных проблем в регионах

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил несогласованность действий региональных и муниципальных властей в вопросах развития общественного транспорта.

По словам Путина, регионы не сформировали комплексный подход к оказанию транспортных услуг населению. При этом он уточнил, что массовость пассажирских перевозок и их большое социальное значение предъявляют к ним высокие требования по качеству и безопасности.

"Каждый субъект федерации, исходя из собственных возможностей и особенностей, по-своему решает задачи развития общественного транспорта. При этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются", — заявил он на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

Путин сообщил, что до некоторых отдаленных населенных пунктов невозможно добраться на общественном транспорте, также существует проблема нерегулярности рейсов, дублирования маршрутов, теневого бизнеса в данной сфере.

"Все это создает неудобства для людей и снижает эффективность работы транспортных компаний", — заметил президент.