Россия постарается сохранить уровень господдержки АПК, заявил Медведев

Премьер-министр РФ Дмирий Медведев во время рабочей поездки в Республику Адыгея проводит совещание о ходе сезонных полевых работ 2017 года. 22 сентября 2017

Премьер-министр РФ Дмирий Медведев во время рабочей поездки в Республику Адыгея проводит совещание о ходе сезонных полевых работ 2017 года. 22 сентября 2017

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен – РИА Новости. Россия в 2018 году может получить хороший урожай с учетом показателей текущего года, при этом господдержку сельского хозяйства постараются сохранить на текущем уровне в 242 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Стараемся, чтобы ежегодно аграрии могли рассчитывать на тот же уровень государственной поддержки, что и в предыдущем году. В этом году он даже выше на 8%, чем годом ранее. На реализацию государственной программы развития сельского хозяйства в 2017 году предусмотрено 242 миллиарда рублей", — заявил Медведев на совещании по проведению сезонных полевых работ.

Медведев отметил, что, хозяйства обеспечены семенами, удобрениями, топливом и сельхозтехникой.