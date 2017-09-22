Медведев обратится к Путину, чтобы сохранить объем господдержки АПК

Премьер-министр РФ Дмирий Медведев во время рабочей поездки в Республику Адыгея проводит совещание о ходе сезонных полевых работ 2017 года. 22 сентября 2017

Премьер-министр РФ Дмирий Медведев во время рабочей поездки в Республику Адыгея проводит совещание о ходе сезонных полевых работ 2017 года. 22 сентября 2017

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы не допустить снижения государственного финансирования сельского хозяйства в 2018 году, рассчитывает заручиться его поддержкой в этом вопросе.

"Я не могу не согласиться с тем, что сказал Сергей Иванович Неверов (секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы — ред.) в части необходимости обязательного сохранения условий финансирования развития сельского хозяйства в следующем году. И с этим буду обращаться к президенту страны. Надеюсь, что президент нас в этом плане поддержит", — сказал Медведев на совещании о ходе проведения сезонных полевых работ.

Он отметил, что финансирование сельского хозяйства должно остаться защищенной строкой в российском бюджете.

"Бюджет, естественно, как обычно, сложный. Но мы договорились несколько лет назад о том, что расходы на сельское хозяйство – защищенная часть бюджета. И от этой позиции отступать не намерены", — заявил Медведев.

Ранее на этом совещании премьер отметил, что в текущем году в бюджете заложено на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства 242 миллиарда рублей, что даже на 8% выше уровня прошлого года. Между тем, подготовленный Минфином проект федерального бюджета на 2018 год предусматривал выделение на эту госпрограмму только 222 миллиардов рублей. Кабмин в понедельник в целом одобрил документ, однако Медведевым было поручено доработать его, уточнив отдельные показатели.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что планирует обсудить возможные интервенции, а также прозрачность распределения субсидий и другие возможные изменения для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Он также отметил важность сохранения программы по социальному развитию села.

"Это касается, действительно, и местных домов культуры, которыми мы не занимались лет 40, наверное, скажем по-честному, и необходимость достройки сельских школ в полном объеме", — подчеркнул Медведев.

Он сообщил, что ранее на встречах с представителями партии "Единая Россия" в регионах уже обсуждались эти вопросы, и рассчитывает, что все озвученные задачи будут выполнены.

На совещании Неверов сообщил, что на прошедших общественных слушаниях в Госдуме аграрии озвучили ряд проблем.

По его словам, в частности, обсуждались меры финансирования и господдержки АПК, а также звучали предложения о расширении дополнительных возможностей агролизинга, подготовки кадров и специалистов отрасли. В связи с чем, как отметил Неверов, на слушаниях прозвучало предложение об увеличении финансирования аграрных вузов.

"Прозвучала тема, вы знаете, что сегодня порядка трех десятков сельских школ, которые не достроены, стоят, мы тоже сегодня с вами об этом говорили. В следующем году мы бы хотели, чтобы были все-таки средства на достройку этих школ направлены", — сказал вице-спикер.