В Оренбургской области намолотили более 4 миллионов тонн зерна

ОРЕНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В Оренбургской области намолочено более 4 миллионов тонн зерна, это рекордный урожай за последние десять лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
По его словам, глава региона Юрий Берг обратился в правительство РФ с просьбой о проведении зерновых интервенций. "Собран большой урожай, хорошо потрудился аграрный сектор, впервые за несколько лет не было засухи, и сельхозпроизводители должны иметь возможность максимально выгодно его реализовать. Без этого экономика села не может нормально развиваться", — привели в пресс-службе слова губернатора.
Площадь зерновых посевов в Оренбуржье занимает 2,7 миллиона гектаров. Уборка урожая завершена на 94% площадей, а средняя урожайность в этом сезоне составила 16 центнеров с гектара.