В Оренбургской области намолотили более 4 миллионов тонн зерна

ОРЕНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В Оренбургской области намолочено более 4 миллионов тонн зерна, это рекордный урожай за последние десять лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, глава региона Юрий Берг обратился в правительство РФ с просьбой о проведении зерновых интервенций. "Собран большой урожай, хорошо потрудился аграрный сектор, впервые за несколько лет не было засухи, и сельхозпроизводители должны иметь возможность максимально выгодно его реализовать. Без этого экономика села не может нормально развиваться", — привели в пресс-службе слова губернатора.

По мнению министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова, если зерно будет реализовываться только по рыночной цене, "ситуация окажется пагубной для местных производителей". "Пшеница третьего класса при интервенции отпускается по 10,3 тысячи рублей за тонну, а рыночная цена при текущем положении дел примерно вдвое ниже", — цитирует пресс-служба слова министра.

Площадь зерновых посевов в Оренбуржье занимает 2,7 миллиона гектаров. Уборка урожая завершена на 94% площадей, а средняя урожайность в этом сезоне составила 16 центнеров с гектара.

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