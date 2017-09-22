Аграрии должны извлечь выгоду из ответных мер на санкции, заявил Медведев

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Российские аграрии должны извлечь максимальную выгоду из продления ответных мер на западные санкции, в результате которых спрос на сельхозпродукцию в стране и за ее пределами вырос, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Спрос на сельхозпродукцию постоянно растет, причем и на внутреннем, и на внешнем рынках. Наши аграрии могут и должны эти благоприятные возможности использовать. В том числе и от некоторых решений административных, которые мы принимали и которые мы продолжаем сохранять. Я имею в виду ограничения поставки аграрной продукции с целого ряда рынков, с целого ряда стран", — сказал Медведев на совещании о проведении сезонных полевых работ в Адыгее.

Говоря о мерах поддержки, которую получают сельхозпроизводители, председатель правительства отметил, что механизмы распределения субсидий и льготного кредитования в сельском хозяйстве должны быть прозрачные и понятные.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.