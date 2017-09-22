Мощность солнечных электростанций Оренбуржья доведут до 200 мегаватт

ОРЕНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. К 2020 году суммарная мощность солнечных электростанций в регионе возрастет с 90 до 200 мегаватт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Оренбургская область по своему местоположению и климатическим условиям очень подходит для развития альтернативной энергетики. За этим будущее", — сказал заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов на заседании Федерального штаба по подготовке субъектов электроэнергетики ПФО к зиме в Оренбурге.

По словам первого вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина, развитию альтернативной энергетики способствуют не только климатические и географические факторы, но и инвестиционный потенциал региона.

"Проекты в сфере альтернативной электроэнергетики включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области", — цитирует пресс-служба слова вице-губернатора.

В пресс-службе отметили, что солнечные электростанции в Оренбуржье оснащены фотоэлектрическими панелями российского производства.

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