Государственным банкам важна конкуренция с частными игроками, считает Греф

СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. Банкам с государственным участием очень важна конкуренция с сильными частными игроками, государство должно их поддерживать, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я лично считаю, что нам очень нужна конкуренция со стороны частных банков. Я много раз говорил, что банки с государственным участием вообще лучше никак не поддерживать, а поддерживать больше частные банки, чтобы они выстояли, были достаточно сильны, чтобы самим устоять", — сказал журналистам глава крупнейшего российского банка.

"Нам нужны частные банки, которые толкали бы нас вперед. Нет другого стимула, который нас бы заставил толкать вперед, кроме конкуренции", — заметил Греф.

После принятия Банком России решения об оздоровлении Бинбанка и "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора ряд экономистов высказали мнение, что возросли риски огосударствления российского банковского сектора. Вместе с тем, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что действия ЦБ РФ в отношении "Открытия" и Бинбанка не приведут к этому.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев также считает, что "эффект домино" в российском банковском секторе из-за Бинбанка и "ФК Открытие" исключен.