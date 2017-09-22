Совокупная задолженность "ФК Открытие" перед ЦБ достигла триллиона рублей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Совокупная задолженность банка "ФК Открытие" перед ЦБ РФ в конце августа достигла одного триллиона рублей, причем 2/3 пришлось на операции РЕПО, следует из документа ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В августовском периоде усреднения обязательных резервов сохранялась высокая задолженность банков по операциям РЕПО постоянного действия Банка России. Как и в прошлом месяце, это было в значительной степени связано с операциями "ФК Открытие". Его совокупная задолженность по возвратным операциям ЦБ в конце августа достигла одного триллиона рублей, причем 2/3 от нее пришлось на операции РЕПО Банка России", — сказано в документе.

Регулятор отметил, что потребности банка "Открытие" в средствах ЦБ возросли в результате оттока клиентских депозитов и сокращения возможностей по привлечению средств на рынке МБК из-за снижения его кредитного рейтинга.

"Ожидается, что после получения средств Фонда консолидации банковского сектора и по мере восстановления доверия других участников денежного рынка к БФКО (банк "Открытие" — ред.), он сможет нарастить объем рыночных заимствований и погасить задолженность по операциям постоянного действия Банка России", — сообщил регулятор.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".

ЦБ 18 сентября опубликовал отчетность кредитных организаций по РСБУ на 1 сентября. Из этой отчетности следует, что задолженность "Открытия" перед ЦБ на 1 августа по кредитам и депозитам составила 384,7 миллиарда рублей. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал тогда для РИА Новости, что задолженность "ФК Открытие" перед ЦБ по сделкам РЕПО на 1 сентября составила 681,8 миллиарда рублей. Таким образом, совокупная задолженность "ФК Открытие" перед ЦБ на 1 сентября достигла порядка 1,067 триллиона рублей.