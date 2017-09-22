ФАС выступила против запрета беспошлинной торговли сигаретами в Duty Free

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила свои предложения в Минздрав РФ, касающиеся антитабачной концепции министерства; служба, в частности, выступает против запрета беспошлинной торговли сигаретами в магазинах duty free, сказал журналистам начальник контрольно-финансового управления службы Владимир Мишеловин.

"Алкоголь там продается (без пошлин — ред.). Зачем запрещать продавать табачные изделия (без пошлин — ред.)? Это вошло в предложение, которые отравляли в Минздрав", — сказал Мишеловин, отвечая на вопрос, какие предложения, касающиеся торговли сигаретами в duty free, ФАС направила в Минздрав.

Сейчас Минздрав дорабатывает свою антитабачную концепцию до 2022 года.