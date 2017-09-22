Сбербанк не планирует продавать свой бизнес в Турции, заявил Греф

СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. Сбербанк не планирует продавать свой бизнес в Турции, перспективы его развития при наблюдающемся устойчивом экономическом росте в этой стране хорошие, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

В Турции Сбербанк представлен Denizbank, который является самым прибыльным из всех зарубежных "дочек" банка. Доналоговая прибыль Сбербанка от международного бизнеса по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,6 миллиарда рублей.

"Про перспективы пока говорить сложно, мы занимаемся бизнесом, и в любой момент времени может сложится ситуация, когда мы какую-то часть своего бизнеса покупаем или продаём. Но сейчас у нас нет планов по продаже нашего бизнеса в Турции", — сказал Греф

"И то, что мы видим впереди — хочется постучать, но так как экономика Турции пережила сложный период времени, наблюдается устойчивый экономический рост, рост нашего бизнеса. Поэтому перспективы развития нашего бизнеса в Турции очень хорошие", — добавил он.

География присутствия Сбербанка охватывает 22 страны, в том числе Белоруссию, Казахстан, Турцию, Швейцарию, ряд стран Центральной и Восточной Европы. Глава Сбербанка Герман Греф говорил в середине марта прошлого года, что кредитная организация в 2016–2017 годах будет снижать количество дочерних банков и отделений в Европе. При этом банк будет инвестировать в разработку новых бизнес-моделей, новой технологической платформы.