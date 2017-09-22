Росавтодор оценил потенциал привлечения частных инвестиций в новые проекты

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) оценило потенциал привлечения частных инвестиций в новые проекты на уровне свыше 1 триллиона рублей, сообщает агентство.
"В качестве новых финансовых инструментов рассматривается возможность использования инфраструктурной ипотеки, облигаций под концессию страховых компаний и займов под налоговый прирост. Также скрытым резервом является использование практики "забюджетного финансирования", которая отмечена в рекомендациях МВФ (вынесение из бюджетов отдельных долгосрочных финансовых обязательств перед инвесторами в инфраструктуру)", — говорится в сообщении.
По словам Старовойта, в этом году по трехсторонней схеме финансирования будет направлено 2 миллиарда рублей на строительство автомобильного обхода Хабаровска, в следующем сезоне федеральное софинансирование поступит на возведение моста через реку Чусовая и автомобильных подходов к нему в Пермском крае; также ближайшими претендентами на межбюджетную поддержку являются проекты Новосибирска, Самары, Уфы, Тюмени и Татарстана.
Отмечается, что государственная система "Платон", которая обеспечила более 33 миллиардов рублей дополнительных поступлений в дорожный фонд страны, позволила высвободить необходимые средства для вложения в ГЧП-проекты. Еще одной важной тенденцией является замещение частными инвестициями бюджетного финансирования в структуре проектов ГЧП. Также драйвером для развития механизмов государственно-частного партнерства должна стать практика применения частной концессионной инициативы и привлечения в проекты зарубежных фирм.