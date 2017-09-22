СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. Сбербанк не планирует повышать ставки по депозитам, ставки по кредитам будет снижать вслед за ключевой ставкой ЦБ, сообщил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам.

"В условиях падения инфляции и снижении ставок Центрального банка, скорее нужно говорить о сохранении ставок (по вкладам — ред.) на какой-то период времени, но о росте не очень реально говорить", — сказал Греф.

"Кредитные ставки будут падать, очевидно", — сообщил глава Сбербанка.

Банк России ранее сообщил о незначительном росте средней максимальной ставки по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях: по итогам первой декады сентября она увеличилась до 7,35% годовых с 7,34%. Рассчитываемая ЦБ средняя ставка по вкладам служит ориентиром — регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 3,5 процентного пункта.

Кредитные ставки в российских банках показываю обратную динамику на фоне снижения ключевой ставки Банка России: средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в июле снизилась до рекордного минимума в 10,94% годовых.