Центробанк сменил глав временных администраций Бинбанка и "ФК Открытие"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банк России сменил глав временных администраций Бинбанка и "ФК Открытие", сообщается в материалах регулятора.

Новым главой временной администрации "Открытия" стала Майя Судакова — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями. Она сменила замдиректора департамента финансового оздоровления ЦБ Дмитрия Пожидаева, который решением регулятора назначен главой временной администрации Бинбанка.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который возглавит "ФК Открытие" после работы в нем временной администрации, сообщил 20 сентября, что Банк России предоставил "ФК Открытие" кредитную линию на 1 триллион рублей, но масштаб необходимой докапитализации банка значительно меньше этой суммы.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".