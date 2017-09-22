Российский интернет-омбудсмен пошутил про грядущую "смерть" MasterCard

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев в шутку предрек компании MasterCard "смерть" в результате развития информационных технологий.

"Вся экономика будущего, будет плоскостной, а это говорит о том, что каждый связан с каждым и информация переносится мгновенно из одной точки в другую точку на уровне принятия человеком какого-либо решения, его ценность не переходит в руки посредника", — сказал он, выступая на инвестконференции Американской торговой палаты в России "Принимая новые вызовы".

"Когда я говорю об иерархической модели государства и всего мироустройства, в котором мы привыкли жить, мы защищаем государство и бизнес в том варианте — это правильно. Но уже сегодня и сейчас мы видим примеры, когда это не работает, когда наиболее успешные — те, кто поступает "неправильно", не так как мы привыкли жить", — продолжил он.

Мариничев кратко описал изменения, которые произошли со времени феодализма. "Появляется бизнес, капиталистическая система, демократия, изменяется социально-экономическая модель… первую скрипку начинает играть наука, возникают технологические компании, включая железные дороги. Апогеем всего этого, конечно же, можно считать компанию MasterCard", — сказал он.

"Но, к сожалению, компании MasterCard придется умереть", — пошутил интернет-омбудсмен. В ответ старший вице-президент, глава MasterCard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении Алексей Малиновский, также присутствовавший в конференции, заметил: "Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Будем надеяться на это".

"Я поэтому и сказал, что, к сожалению, мы с вами, (но – ред.) не наши дети, можем умереть в классической иерархической государственной системе. Но нужно понимать, что цифровые технологии заставляют мир меняться", — ответил Мариничев. "Сегодня мы будем иметь уникальную вещь, когда каждый человек может иметь свою валюту, свою ценность, сформированную информационно", — заключил он.