Россия и Казахстан отменили погранконтроль транзитных поездов

АЛМА-АТА, 22 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов и статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в пятницу в Москве подписали документ об обмене грамотами о ратификации протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу, сообщила пресс-служба посольства республики.

В пресс-службе напомнили, что протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.

"Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда "Тулпар-Тальго" по маршруту Астана – Уральск и Алматы – Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк. Периодичность курсирования будет составлять через день", — говорится в пресс-релизе.

Как подчеркнул посол Казахстана, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.

Ранее комитет нижней палаты парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности сообщал, что "протоколом устанавливается порядок открытия и закрытия станций на участках железных дорог, входящих в состав одной стороны, но расположенных на территории другой стороны, а также порядок пропуска через государственную границу одной стороны пассажирских и грузовых поездов, следующих транзитом без остановки с территории другой стороны".

В свою очередь министр по инвестициям и развитию республики Женис Касымбек пояснял, что безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб.