Более 700 километров трасс отремонтируют в 2017 году за счет "Платона"

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог. Архивное фото

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 700 километров автодорог будет отремонтировано в текущем году за счет средств системы "Платон", сообщил журналистам в пятницу замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

"В этом году по данной программе, и, в том числе, основываясь на информации граждан, мы отремонтируем более 700 километров дорог", — сказал Прончатов. Он уточнил, что речь идет о трассах Р-504 "Колыма", М-5 "Урал", М-10 "Россия" в Новгородской области, А-146 в Краснодарском крае и других.

По словам координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александра Васильева, на сегодняшний день дальнобойщики довольно активно принимают участие в голосовании по автодорогам, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы в первую очередь. По его словам, дальнобойщики "голосуют как за те дороги, по которым они осуществляют профессиональную деятельность, так и за те, где они живут".

Всего, по данным Минтранса, по итогам онлайн-голосования водителей и владельцев грузовых автомобилей определено 10 федеральных трасс, которые будут отремонтированы за счет средств системы "Платон". Участие в формировании перечня приняли более 4 тысяч представителей рынка грузоперевозок.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тогда тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр, сейчас — 1,91 рубля.

По данным Минтранса, в 2016 году за счет собранных системой "Платон" средств в 40 городах и регионах отремонтировано свыше 1 тысячи километров дорог, профинансировано строительство 7 крупных мостов и ремонт 24 аварийных путепроводов.