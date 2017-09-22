Чемезов: выручка "Калашникова" за 2017 год составит 40 млрд рублей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Выручка концерна "Калашников" в 2017 году составит около 40 миллиардов рублей, заявил в пятницу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Концерн "Калашников" является наглядным воплощением успеха российской промышленности. Мы можем с уверенностью ожидать, что выручка группы компаний "Калашников" в этом году составит около 40 млрд. рублей", — сказал Чемезов на открытии "производственной линии 2020", слова которого приводит пресс-служба "Калашникова".

В сообщении отмечается, что целью проекта "Линия 2020" стала "визуализация тех изменений, которые происходят в промышленности под воздействием информационных технологий". "Линия 2020" наглядно демонстрирует автоматизацию бизнес-процессов и переход производства в цифровую среду", — сказано в сообщении.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Чемезов, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 51% акций концерна, 49% — частным инвесторам. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.