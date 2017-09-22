Новак призвал не сбавлять темп выполнения сделки ОПЕК+

ВЕНА, 22 сен — РИА Новости. Странам, участвующим в соглашении по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), необходимо не сбавлять темп выполнения сделки и выработать стратегию на период после ее завершения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Менее чем через неделю заканчивается девятый месяц совместных усилий стран ОПЕК и не входящих в организацию по стабилизации ситуации на рынке нефти. У нас остается полгода до конца марта 2018 года, когда истекает действие венских соглашений", — сказал Новак, выступая на заседании министерского комитета по мониторингу соглашения ОПЕК+.

"И нам надо не только, не сбавляя темп, продолжить скоординированные совместные действия в полном объеме, но и выработать стратегию на будущее, которой мы будем придерживаться начиная с апреля 2018 года", — продолжил российский министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.