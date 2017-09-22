"ФК Открытие" приобрел новую компанию

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" стал владельцем компании "Открытие Брокер", которая теперь входит в состав банковской группы как дочерняя структура, сообщает кредитная организация.

"ПАО "Банк "ФК Открытие" приобрело принадлежавшую АО "Открытие Холдинг" 100%-ю долю в уставном капитале ООО "Открытие Трейдинг", владеющего 99,99% АО "Открытие Брокер". Таким образом, банк "Открытие" стал владельцем 100%-й доли в мажоритарном акционере компании "Открытие Брокер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вхождения в банковскую группу в качестве дочерней структуры банка "Открытие Брокер" наряду с высочайшим уровнем надежности, получит новые возможности для дальнейшего развития бизнеса. При этом клиенты брокера продолжат обслуживаться в стандартном режиме, "Открытие Брокер" продолжит в полной мере исполнять взятые на себя обязательства и совершать новые сделки.

ЦБ в августе объявил о мерах по спасению "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России и занимавшего шестое место по размеру активов. Так, регулятор намерен выступить в качестве основного инвестора с долей в капитале банка "ФК Открытие" не менее 75% с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Пообещал ЦБ поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка — это страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст" и "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики" и "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и Рокетбанк.

"Открытие Брокер" основан в 1995 году, имеет более 106 тысяч клиентов. Компания – один из ведущих операторов торгов на фондовом рынке Московской биржи: суммарный объём операций клиентов компании в первом полугодии 2017 года превысил 13,4 триллиона рублей.