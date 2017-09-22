Сборы от системы "Платон" в 2018 г могут составить порядка 30 млрд руб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Дорожный фонд в текущем году за счет средств системы "Платон" пополнится на 23 миллиарда рублей, а в 2018 году – на 30 миллиардов рублей, сообщил журналистам замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

"По прогнозам на текущий год – 23 миллиарда, в 2018 году – порядка 30 миллиардов рублей", — сказал он. Как уточнили в пресс-службе Росавтодора, такие показатели возможны при текущем тарифе.

Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля.