В Белоруссию отправлена очередная партия продукции "Швабе"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Очередная партия продукции холдинга "Швабе" направлена в Белоруссию, сообщает пресс-служба российской компании.
Всего в Минск направлены 92 прицела, а также лупы и кронштейны для их установки, говорится в пресс-релизе.
"Такие поставки для данного партнера в Республике Беларусь производятся с 2016 года и объем поставляемой продукции постоянно растет.
В пресс-службе напомнили, что ВОМЗ является многопрофильным машиностроительным предприятием и занимается производством сложной оптико-электронной техники, тепловизионной продукции, а также оптико-электронных приборов гражданского назначения. Продукция завода пользуется стабильно высоким спросом среди охотников и является востребованной как на рынке Республики Беларусь, так и за его пределами. На текущий момент предприятием ведутся поставки в 21 страну мира, среди которых Швеция, Австралия, Италия, Кипр, Индия, Германия и другие.