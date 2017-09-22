В Белоруссию отправлена очередная партия продукции "Швабе"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Очередная партия продукции холдинга "Швабе" направлена в Белоруссию, сообщает пресс-служба российской компании.

Всего в Минск направлены 92 прицела, а также лупы и кронштейны для их установки, говорится в пресс-релизе.

"Такие поставки для данного партнера в Республике Беларусь производятся с 2016 года и объем поставляемой продукции постоянно растет.

Следующая поставка запланирована на конец 2017 — начало 2018 года. Сотрудничество с компаниями республики не ограничиваются прицелами. В июне наше предприятие отгрузило другому партнеру буссоли АР-1, предназначенные для лесоустроительных и топографических работ", — отметил Василий Морозов, генеральный директор Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в состав холдинга).

В пресс-службе напомнили, что ВОМЗ является многопрофильным машиностроительным предприятием и занимается производством сложной оптико-электронной техники, тепловизионной продукции, а также оптико-электронных приборов гражданского назначения. Продукция завода пользуется стабильно высоким спросом среди охотников и является востребованной как на рынке Республики Беларусь, так и за его пределами. На текущий момент предприятием ведутся поставки в 21 страну мира, среди которых Швеция, Австралия, Италия, Кипр, Индия, Германия и другие.