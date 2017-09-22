"Северный поток" возобновил работу после остановки на плановый ремонт

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Морской газопровод "Северный поток" полностью возобновил работу после остановки в связи с плановым ежегодным ремонтом, говорится в релизе оператора проекта Nord Stream AG.

Работа газопровода была приостановлена 11 сентября. Сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами.

"Регулярные работы по техобслуживанию являются неотъемлемой частью долгосрочной стратегии по управлению целостностью трубопровода "Северный поток"…. Ремонтные работы, которые сегодня были завершены, обеспечивают надежность системы трубопровода", — приводятся в сообщении слова директора по контролю за нормативно-правовым соответствием Nord Stream AG Марио Нулмейера (Mario Nullmeier).

Газопровод "Северный поток" проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он состоит из двух ниток протяженностью 1224 километра с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год каждая и является самым протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире. Первая очередь газопровода была запущена 8 ноября 2011 года, вторая — в октябре 2012 года.