"Евросеть" ведет переговоры о старте продаж смартфонов BlackBerry в России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский ритейлер "Евросеть" ведет переговоры по поводу старта продаж смартфонов BlackBerry в России, сообщила компания в пятницу.

Ранее предзаказ на android-смартфон BlackBerry KEYone открыл "Связной". Смартфон можно приобрести по цене в 39,99 тысячи рублей. Как отмечается на сайте ритейлера, "Связной" ожидает поступления товара в ближайшее время.

"Евросеть" ведет переговоры с партнерами по поводу старта продаж BlackBerry", — сообщает "Евросеть" в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на слова директора по закупкам Алексея Широкова.

Канадская компания BlackBerry (бывшая Research In Motion Limited — RIM) была основана в 1984 году. Штаб-квартира расположена в Ватерлоо, Онтарио. На сегодняшний день BlackBerry занимает небольшую долю на мировом рынке мобильных устройств, однако ее "изюминкой" является мобильная безопасность.