Российские виноделы отметили снижение продаж

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Объемы продаж российского вина значительно сократились за последние годы, потому что россияне в целом стали меньше пить, но при этом виден растущий интерес потребителей к отечественной продукции, считают опрошенные РИА Новости производители вин.

В Москве 22 сентября пройдет форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию", где планируется, в том числе, обсудить вопросы регулирования рынка алкогольной продукции и нелегального оборота алкоголя. К участию в форуме приглашены глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Пить стали меньше и… дешевле

"Судя по продажам, пить стали меньше, потому что конкретно у нас на предприятии реализация несколько сократилась", — рассказал РИА Новости директор по производству крупнейшего в Ростовской области производителя вин ОАО "Цимлянские вина" Юрий Федченко, уточнив, что такая тенденция началась в конце прошлого года и продолжилась в текущем.

Причин этому может быть много, среди них – борьба с алкоголизацией населения и отсутствие у людей средств на покупку дорогого алкоголя, считает он. Федченко добавил, что спад в сегменте дорогого алкоголя на их предприятии более заметен, чем в бюджетном.

Аналогичное мнение относительно предпочтений среднестатистического покупателя высказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании-производителя шампанских и игристых вин "Абрау-Дюрсо" Филипп Дмитриев.

"Стали пить меньше и дешевле. Потребитель готов жертвовать качеством ради более низкой цены и переориентировался на более бюджетные вина. Можно даже сказать, что качество практически не играет роли. На первое место выходит стоимость продукта", — сообщил Дмитриев.

Генеральный директор крымской компании-производителя сухих вин "Инвест Плюс" Андрей Григорьев также отмечает сокращение общих объемов потребления вин. "В целом, по тем данным, которые я видел, потребление немного сокращается. Что естественно на фоне общего сокращения потребительской активности и доходов населения", — сказал Григорьев.

Интерес к сухим винам



Винные производители также отмечают рост интереса к дорогим сухим винам и падение спроса на традиционно популярные в России полусладкие вина.

"Если смотреть на динамику нашего производства, то четко прослеживается увеличение продаж вин более высокого ценового сегмента. Потребители вина стали пить больше правильных вин – меньше полусладких, стали интересоваться редкими сортами, интересными купажами, одним словом – интересоваться вином как самостоятельным продуктом, а не просто сопровождением трапезы", — сообщили в "Кубань-вино".

Винные карты топовых ресторанов



Еще одна тенденция, которую отмечают производители: вина "подвинули" крепкие алкогольные напитки в списке предпочтений россиян.

"Потребление изменилось в пользу более легких напитков, в первую очередь, среди молодежи. Категория потребителей вина растет и постепенно "отъедает" долю рынка у крепкого алкоголя", — заявил Дмитриев.

"Мы ощущаем устойчивый интерес к качественному вину российского производства, прежде всего в средней ценовой категории — цена на полке магазина от 400 до 1000 рублей. Такие вина успешно замещают импортные аналоги, цена которых при нынешнем обменном курсе доходит до 2000-2500 рублей", — уточнил Григорьев.

"За последние годы отношение россиян к отечественному вину начло меняться в лучшую сторону: стали больше доверять, сомелье включают их в винные карты топовых ресторанов, проводятся мастер-классы по российским винам", — сказали РИА Новости в пресс-службе крымской компании "Массандра".

По мнению сотрудников "Массандры", интерес этот обусловлен, в том числе, ростом качества российских вин. "Надо отдать должное, что качество российских вин заметно выросло в последние годы, о чем свидетельствуют и награды, полученные на престижных европейских конкурсах и то, каким успехом пользуются наши вина в рамках международных выставок и салонов, а также стремление международных винных экспертов посещать винодельческие хозяйства России, в том числе и "Массандру", — добавил собеседник агентства.

Культуры не хватает



Недостаточность культуры потребления алкоголя у россиян сохраняется, считают российские производители вин. А это ведет к отказу населения от качественного отечественного вина в пользу дешевых суррогатов.

"Нужно, чтобы у людей была культура потребления вина. Это сложный процесс из поколения в поколения. Россия сейчас на этом пути, но еще много нужно пройти, чтобы народ в большей массе приоритеты поменял с крепкого алкоголя на натуральные хорошие вина", — заключил Федченко.

Представитель "Абрау-Дюрсо" может даже по регионам назвать те, где культура потребления вина ниже. "Продвижение продукции в нецентральных регионах идет сложнее, так как в них не привита культура потребления вина", — сказал Дмитриев.

"Необходимо создавать имидж российскому виноделию. Пропагандировать культуру потребления вин вместо крепких напитков. Создать имидж вина как сельскохозяйственного продукта, представляющего тот или иной регион производства", — добавил он.

"Вино становится модным, говорить о нем уже принято не только в среде профессионалов, но и простые люди понимают, что разбираться в вине — это атрибут современного культурного человека", — считают специалисты компании "Кубань-вино".

Лицом к виноделам



Российские виноделы отмечают, что государство поддерживает сектор винопроизводства, однако обращают внимание на недостаточность этих мер.

"Государство в целом поддерживает отечественное виноделие. Этот тренд задан несколько лет назад на самом высоком политическом уровне. Есть определенные позитивные сдвиги в общественном сознании, в законодательном регулировании. Но пока они крайне недостаточны", — сказал Григорьев.

Одной из срочных мер для улучшения ситуации на рынке отечественных вин он видит разделение регулирования производства и оборота крепкого алкоголя и вина. "Нынешние требования Росалкогольрегулирования в отношении вин предельно избыточны, особенно в отношении качественных вин категорий защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения. И сами эти категории, хотя и введены в оборот, по-прежнему реально не защищены", — считает Григорьев.

Дмитриев также в целом говорит о положительной динамике в развитии отрасли. "Российское виноделие развивается. Об этом свидетельствуют миллиардные инвестиции в эту отрасль. И положительный сдвиг есть, но пока он не существенный. В начале кризиса отлично сработало импортозамещение. Сейчас этот процесс приостановил свое влияние на объемы продаж", — сказал он.

В качестве основных мер государственной поддержки Дмитриев называет дотации, что крайне важно для виноделов любого масштаба. "Государство повернулось лицом к виноделам. Это касается и больших предприятий и микровиноделов. В отличие от другого вида алкоголя, российскому вину разрешена реклама в печатных СМИ и на ТВ", — уточнил он.

Нужны последовательность и согласованность

Важнейшим шагом для развития российского виноделия, по мнению Григорьева, должна стать последовательная политика по вытеснению низкокачественных импортных виноматериалов, из которых производится до 2/3 "российского" вина. "Это должен быть целый ряд мер, от обязательного указания страны происхождения виноматериала на лицевой этикетке до тарифного регулирования импорта балка (виноматериалов – ред.)", — предлагает Григорьев.

Кроме того, он считает, что при общей поддержке государства производителям мешает несогласованность в действиях госорганов. В частности, по его словам, министерство сельского хозяйства РФ в качестве приоритетной задачи ставит увеличение площади виноградников, стимулирует посадку новых виноградников, а одновременно Россельхознадзор практически полностью запрещает ввоз саженцев из-за границы. А поскольку в России, по информации Григорьева, практически полностью отсутствует посадочный материал для выращивания винограда, программы развития виноградарства и виноделия оказываются под угрозой.