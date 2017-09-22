Бинбанк планирует снижать ставки по вкладам

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Градус нервозности клиентов после объявления о санации Бинбанка снизился значительно, но перейдя под крыло ЦБ банк будет снижать ставки по вкладам, заявил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие".

"Да, значительно (снизился градус нервозности у клиентов – ред.). В среду было гораздо хуже. Даже заказов денег стало раз в шесть меньше. И многие клиенты, накануне зарезервировавшие деньги на снятие, уже отменили свои резервы", — сказал Шишханов.

Отвечая на вопрос о том, не намерен ли банк повысить ставки по вкладам для удержания клиентов, он сказал: "Наоборот, мы под крылом государства. Все-таки другой риск для клиентов. Поэтому ставки будут снижаться".

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