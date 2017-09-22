Бинбанк обратился в ЦБ за помощью больше недели назад, заявил Шишханов

Девушки у одного из отделений Бинбанка в Москве

Девушки у одного из отделений Бинбанка в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Собственники Бинбанка обратились за помощью к ЦБ РФ 7-10 дней назад, регулятор быстро среагировал и оказал поддержку, заявил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

"Дней семь-десять назад", — сказал Шишханов.

"ЦБ очень профессионально, сильно отработал. Если нашу банковскую группу консолидировать, то мы системно значимый банк. Один из крупнейших банков страны", — отметил он. "ЦБ, видя мою добрую волю как главного акционера, принял мои заверения, что топ-менеджмент и все сотрудники банка будут выполнять весь необходимый функционал, чтобы банк дальше бесперебойно работал", — подчеркнул Шишханов.

Банк России в четверг объявил о решении санировать Бинбанк и "Рост банк" через Фонд консолидации банковского сектора. В банках назначены временные администрации, ЦБ будет оказывать кредитным организациям финансовую поддержку и гарантирует непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что в настоящее время регулятор ведет переговоры с собственниками о заведении свободных активов на баланс Бинбанка.

По данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".

Читайте полный текст интервью с Михаилом Шишхановым на сайте Ria.ru >>