В Сербии анализируют ситуацию с поставкой в Россию зараженных фруктов

БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Белград анализирует ситуацию с поставкой в Россию партий фруктов, к которым возникли претензии у российских органов надзора, сообщило министерство сельского хозяйства Сербии.

В среду Россельхознадзор сообщил, что с августа по сентябрь текущего года было выявлено 12 случаев, когда в партиях сербских нектаринов, слив и персиков была обнаружена карантинная как для России, так и для стран-членов ЕАЭС восточная плодожорка. Российское ведомство в этой связи сообщило, что может ввести ограничения на ввоз продукции из Сербии.

"Конкретно в августе у нас было около 1,2 тысячи партий. Что касается упомянутых 12 партий, мы находимся в ежедневном контакте с коллегами из компетентной российской инспекционной службы, которых мы и проинформируем о результатах проведенного анализа", — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Сербии.

Отмечается, что сербская сторона по необходимости готова пригласить инспекторов Россельхознадзора, чтобы вместе проанализировать все спорные вопросы.

Минсельхоз Сербии также заявил об успешном сотрудничестве с Россией в плане поставок на российский рынок сельскохозяйственной и пищевой продукции и уведомил о растущих показателях экспорта.

По данным сербской статистики, за первые восемь месяцев 2017 года экспорт овощей из Сербии в Россию вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а экспорт фруктов увеличился на 10%.

Министерство также опровергло сообщения некоторых сербских СМИ, которые проинформировали о том, что Москва ограничила поставки сербской продукции на российский рынок. "Речь об абсолютно неверных утверждениях. За последнее время был достигнут исключительный уровень сотрудничества с компетентными российскими органами", — подчеркивается в сообщении.