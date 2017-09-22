Собственники Бинбанка три месяца заводили активы на баланс организации

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Собственники Бинбанка последние три месяца вели деятельность по заведению активов на баланс банка, сообщил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.
13.4%Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов
2.6%Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд
41.3%Нет, я тщательно выбираю банки
42.7%Я не храню деньги в банке
Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что в настоящее время регулятор ведет переговоры с собственниками о заведении свободных активов на баланс Бинбанка. "Есть промышленные, сельскохозяйственные, лесоперерабатывающие, строительные и другие активы, которые кредитовались банком. У МДМ банка был огромный портфель активов, особенно в сельском хозяйстве и строительном секторе. Мы все заводим на баланс", — подтвердил Шишханов.
Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.
Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".