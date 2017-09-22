Собственники Бинбанка три месяца заводили активы на баланс организации

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Собственники Бинбанка последние три месяца вели деятельность по заведению активов на баланс банка, сообщил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

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"Бинбанк с точки зрения активов – самый активовладеющий банк. За последние три месяца на баланс банка было заведено очень много активов от Владивостока до Калининграда", — сказал банкир.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что в настоящее время регулятор ведет переговоры с собственниками о заведении свободных активов на баланс Бинбанка. "Есть промышленные, сельскохозяйственные, лесоперерабатывающие, строительные и другие активы, которые кредитовались банком. У МДМ банка был огромный портфель активов, особенно в сельском хозяйстве и строительном секторе. Мы все заводим на баланс", — подтвердил Шишханов.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".