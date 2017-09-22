Шишханов назвал сумму, которая нужна для доформирования резервов Бинбанка

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банковской группе Бинбанка потребуется 100-150 миллиардов рублей на дорезервирование кредитов, сообщил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

"По моей оценке на дорезервирование потребуется около 100-150 миллиардов рублей", — сказал Шишханов, отвечая на вопрос о необходимой на дорезервирование кредитов сумме.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что потребность Бинбанка в доформировании резервов оценивается регулятором в 250-350 миллиардов рублей. "Регулятор обязан исходить и оценивать ситуацию из пессимистичного сценария", — прокомментировал оценку Банка России Шишханов.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".

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