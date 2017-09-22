Хабаровский край заключил 11 соглашений на ВЭФ

ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Одиннадцать соглашений о финансировании проектов заключил Хабаровский край на Восточном экономическом форуме, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Шпорт.

Третий Восточный экономический форум проходил 6-7 сентября во Владивостоке.

"Заключили 11 соглашений. В основном это соглашения с различными банками о финансировании проектов малого и среднего бизнеса. Для нас это крайне важный момент. Также заключили соглашение о прямом финансировании проекта дороги "Обход Хабаровска" с Газпромбанком и нашим концессионером группой компаний "ВИС". Соглашение важное, так как определяет источники денег. Это означает, что в самое ближайшее время мы начнем строительство", — отметил Шпорт, слова которого приводит в пятницу Минвостокразвития РФ.

Губернатор сообщил, что край также подписал договор с инвестиционной компанией "Регион".

"У них много активов по всей стране, они заинтересовались проектом строительства протонного центра в Хабаровске. Пока рано говорить о конкретных цифрах, они оценивают объем инвестиций. Но в любом случае проект масштабный, с появлением такого центра в крае и на Дальнем Востоке будет работать полный комплекс ядерной медицины", — сказал он.

По словам Шпорта, всего на ВЭФ край представил восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 60 миллиардов рублей.

Среди них дорога "Обход Хабаровска" — единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, реализующийся на условиях государственно-частного партнерства. В числе других проектов — строительство горно-обогатительного комплекса "Нони" (ООО "Нони"), геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины "Рудный Кондёр" (АО "Артель старателей "Амур"), разработка золото-серебряного месторождения "Хаканджинское" (ООО "Хаканджинское").