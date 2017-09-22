Мадуро призвал американских инвесторов вкладываться в Венесуэлу

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в четверг американских инвесторов вкладываться в различные отрасли венесуэльской экономики.

"Я хочу видеть американских инвесторов во всех направлениях работы, мы хотим США и нам нужны их инвесторы. Мы — страна, которой можно доверять, где инвестиции гарантированы", – приводит канал Globovision слова Мадуро.

Эти заявления он сделал на фоне ухудшения отношений между двумя странами и резких выпадов Вашингтона и Каракаса в отношении друг друга. Так, Мадуро отказался ехать на Генеральную ассамблею ООН, обосновав это решение соображениями безопасности. По его словам, он был проинформирован о возможных атаках со стороны "экстремистов, имеющих власть в США".