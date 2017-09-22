США не исключили введения нефтяного эмбарго против Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. США не исключают введения эмбарго на покупку нефти из Венесуэлы, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Если ситуация не улучшится, то все такие варианты всегда возможны. Поэтому мы смотрим. Сначала были санкции, а потом мы посмотрим. Могу сказать, что это (эмбарго) не исключено", — заявила Хейли на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, обрушился с жесткой критикой на руководство Венесуэлы, обвинив его в диктатуре и многочисленных нарушениях прав человека в стране. Трамп заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.