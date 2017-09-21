Слухи в СМИ о связях с Трампом мешают бизнесу Crocus Group, заявил Агаларов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Публикуемые СМИ сообщения о связях с президентом США Дональдом Трампом мешают бизнесу Crocus Group, заявил в четверг журналистам президент группы Араз Агаларов.

Скандал вокруг Трампа и Агаларова возник после того, как в июле американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.

По его словам, иностранные СМИ нагнетают обстановку и это мешает ведению бизнеса. "Иностранные компании не хотят иметь дело с людьми, которые в чем-то замешаны", — сказал он.

"Надо спросить у того, кто дал эту информацию", — сказал Агаларов, отвечая на вопрос, откуда возникла информация о том, что команде Трампа якобы мог бы быть предоставлен компромат на Хиллари Клинтон.

Он добавил, что знает господина Трампа: "Он у нас принимал участие в "Мисс-Вселенная".

Отвечая на вопрос иностранного журналистам о том, оказывал ли он совместно с Кремлем влияние на выборы в США, он сказал "вам не смешно этот вопрос задавать?".