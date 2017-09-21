Отток средств из Бинбанка замедлился в три раза после новости о санации

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация в Бинбанке после новости о его санации ЦБ РФ стабилизируется, объем снятия наличных клиентами снизился втрое по сравнению со средой, сообщил председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович, слова которого приводятся в релизе кредитной организации.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"На фоне позитивных новостей о согласии Банка России на финансовое оздоровление Бинбанка ситуация с клиентами стабилизируется. Клиенты понимают, что у них нет оснований для беспокойства, поскольку поддержка ЦБ РФ позволяет обеспечить непрерывность деятельности Бинбанка на рынке банковских услуг. Стабилизацию ситуации подтверждает динамика последних суток: объем снятия средств в Бинбанке снизился по сравнению со вчерашним днем в три раза", — отметил Давыдович.

При этом количество звонков клиентов в контакт-центр, по его словам, уменьшилось за сутки в пять раз. "Многие вкладчики, которые вчера заказывали по телефону крупные суммы денег, сегодня перезванивали и отменяли свои заказы на позитивных новостях о банке. Важную роль сыграл не только информационный фон, но и слаженная, профессиональная работа всех сотрудников банка. Завтра мы ожидаем еще более позитивной динамики", — добавил предправления.