Тамбовские сельхозкооперативы получили 73,5 млн рублей господдержки

ТАМБОВ, 21 сен — РИА Новости. Субсидии в размере 73,5 миллионов рублей получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы Тамбовской области, занимающиеся выпуском молочной продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Более 67 миллионов рублей господдержки получил сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "АгроЛидер", расположенный в Уваровском районе. Средства будут направлены на строительство молочного завода, а также на приобретение молокоперерабатывающего оборудования. В планах руководства кооператива —наладить производство молока и кисломолочной продукции", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Эдельвейс" из Никифоровского района получил почти 6,5 миллионов рублей на развитие материально-технической базы, приобретение линии по переработке молока, строительство склада продукции.

По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, развитие сферы молочного животноводства — одна из приоритетных задач региональной власти.

"Для эффективного развития этого направления в области необходимо наладить сотрудничество крупных переработчиков с производителями молока через закупочные кооперативы. Следует делать ставку на взаимовыгодные договоры с фермерами и личными подворьями", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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