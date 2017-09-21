Алекперов продолжает хрнаить деньги в "ФК Открытие"

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов продолжает хранить свои средства в банке "ФК Открытие", кредитная организация также обслуживает зарплатную схему нефтяной компании.

"У меня и сейчас есть", — ответил Алекперов на вопрос журналистов, были ли у него счета в банке "ФК Открытие".

"Счета и мои личные в "Открытии", и компании. Сегодня вся зарплатная схема работает через банк "Открытие", потому что банк преемник банка "Петрокоммерц", который присутствует во всех наших регионах, моногородах", — сказал Алекперов.

"Так же, как и "Росгосстрах". Все страхование компании идет через систему "Росгосстраха", — добавил он.

По мнению Алекперова, ЦБ выбрал объективную и гуманную схему по оздоровлению банковской системы. "Центральный банк, я считаю, наиболее объективен и гуманен к банковской системе, что повышает уверенность людей к банкам, при такой системе не пострадают вкладчики, самые рядовые", — сказал он.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".