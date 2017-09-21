Метрополитены Милана и Москвы разработают совместные проекты

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Соглашение о партнерстве в развитии было подписано между представителями Московского и Миланского метрополитенов, сообщили в четверг в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Власти двух городов в рамках Дней Москвы в Италии подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве. Как отметили в департаменте, в рамках подписанных договоренностей запланирован обмен специалистами и управленческим персоналом, культурный обмен и взаимная помощь.

Кроме того, в рамках сотрудничества между метрополитеном Милана и Москвы начнется работа над совместными проектами, которые будут касаться пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда на метро.

"Соглашение о сотрудничестве с Миланским метрополитеном позволит нам совместно работать над повышением качества обслуживания пассажиров столичного метро. Это дает возможность взять лучшие наработки коллег из Италии и применить их в Московском метрополитене, чтобы сделать поездки жителей и гостей столицы на метро еще комфортнее. Обмен актуальной информацией поможет нам развивать Московский метрополитен в соответствии с мировыми трендами", — отметил первый заместитель начальника Московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Ранее Московский метрополитен уже подписывал соглашения о сотрудничестве с метро Парижа и Пекина.