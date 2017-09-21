Состояние банковского сектора стабильное, заявили в Минфине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что считает стабильным состояние банковского сектора РФ, а созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) помогает эффективно решать проблемы отдельных банков, хотя и "с некоторым отклонением от канонов".

"Я считаю, что ситуация в банковском секторе в целом стабильна", — сказал Моисеев журналистам.

Банк России ранее в четверг принял решение о санации через ФКБС Бинбанка и "Рост банка", входящих в группу "Сафмар", объединяющую активы семьи Гуцериевых-Шишхановых. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Есть понятные механизмы, что делать с такими банками. Если банки проблемные, то было бы непонятно, что с ним делать, если бы не было этого фонда (ФКБС — ред.). Создание этого фонда позволило эффективно решать эти вопросы, пусть с некоторым отклонением от канонов. У нас центральные банки всего мира с 2015 года все время отклоняются от канонов", — сказал Моисеев.

Закон о создании ФКБС, формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства, был принят в мае. Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры для предупреждения банкротства и урегулирования обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал.