Поморье может стать центром переработки северной и дальневосточной рыбы

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сен — РИА Новости. Общий объём вылова рыбы предприятиями Архангельской области в прошлом году составил 140 тысяч тонн рыбы, что составляет 24% от вылова по Северному рыбохозяйственному бассейну, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Такие данные были оглашены на заседании рыбохозяйственного совета в Архангельске с участием губернатора области Игоря Орлова, замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, представителей предпринимательского сообщества.

"Освоение выделенных поморским рыбопромышленным предприятиям квот составило 99%, а объём переработки рыбопродукции достиг 103 тысяч тонн. Оборот финансовых средств превысил 11 миллиардов рублей, а средняя заработная плата в отрасли находится на уровне 87 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.

Участники заседания уделили особое внимание вопросу о введении квот на инвестиционные цели, которое предусматривает наделение дополнительными объёмами добычи предприятий, реализующих проекты строительства судов рыбопромыслового флота. Однако, отметил представитель пресс-службы, ряд предприятий Поморья, в том числе, градо- и поселкообразующие рыболовецкие колхозы, отметили невозможность получения ими дополнительных квот ввиду отсутствия в перечне объектов инвестиций мало- и среднетоннажных судов, востребованных такими предприятиями.

"На рыбопромышленном форуме мы поднимали вопрос о сохранении поддержки для тех предприятий, которые несут соответствующую социальную нагрузку. Эта тема на сегодняшний день не закрыта. И нужно отметить, что в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России мало- и среднетоннажные суда рассматриваются как перспективные в рамках задач, стоящих перед Росрыболовством и отраслью в целом", — отметил на встрече Орлов.

В свою очередь, замглавы Росрыболовства отметил что ведомство постаралось разработать такие правила, чтобы стимулировать ответственный бизнес.

"Инвестиционная квота даётся для строительства современных высокотехнологичных судов и центров переработки. Согласен, что мы не всё учли. В частности, по малотоннажному флоту. Архангельская область, как никто, отстаивала эту позицию на всех уровнях. Но вы не сможете конкурировать с большими проектами. Мы предложили правительству РФ: есть социальные вопросы — значит, мы будем создавать условия. В стратегию включено субсидирование лизинговых платежей", — привели в пресс-службе слова Савчука.

Зам главы Росрыболовства также предложил провести в Архангельске заседание научно-промыслового совета. "Считаю, мы должны создать все условия для того, чтобы в регионах обсуждались наиболее актуальные вопросы. Более того, убеждён, что Архангельская область должна стать центром переработки рыбы. Причём, не только северной, но и дальневосточной — благодаря поставкам по Северному морскому пути", — заключил он.

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