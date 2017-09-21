Сечин и Евтушенков приглашены на встречу Путина с "деловыми кругами"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков приглашены на встречу президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов и объединений, следует из списка участников встречи.

В списке участников значатся, в частности, руководители нефтяных, металлургических компаний, российских банков.

Так, на встречу приглашены, в частности, председатель совета директоров "Альфа банка" Петр Авен, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Яндекса" Аркадий Волож, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В списке участников встречи также указаны владелец "Русской Платины" Муса Бажаев, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Реновы "Виктор Вексельберг, гендиректор "Магнита" Сергей Галицкий, председатель совета директоров "Евроцемент груп" Филарет Гальчев, глава ВЭБа Сергей Горьков, председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев, глава набсовета группы "Базовый элемент" Олег Дерипаска.

Кроме того, среди приглашенных — председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, председатель совета директоров компании "Рамблер" Александр Мамут, глава "Газпрома" Алексей Миллер, основатель группы "Онэксим" Михаил Прохоров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Транснефти" Николай Токарев и предправления "Роснано" Анатолий Чубайс.

В списке участников встречи также заявлены представители экономблока правительства: первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также руководитель администрации президента Антон Вайно.