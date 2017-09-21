Россия готова оказать поддержку в модернизации электросетей в Марокко

РАБАТ (Марокко), 21 сен — РИА Новости. Россия готова оказать поддержку в модернизации электросетей Марокко, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Марокко Азизом Рабахом.

"Учитывая, какую территорию занимает РФ, у нас очень разветвленная энергетическая сеть… Это сотни тысяч километров линий электропередачи и самых современных подстанций. Мы используем новые и современные технологии строительства линий электропередач и подстанций, цифровые технологии. Мы готовы здесь также оказать поддержку при модернизации электросетевого хозяйства Марокко. Наша компания "Россети" готова использовать свой опыт в этом направлении", — сообщил Новак.

Позднее он уточнил журналистам, что также обсудил в четверг с марокканскими партнерами такие направления сотрудничества, как строительство электростанций, модернизация гидроэлектростанций, строительство совместно солнечных электростанций с использованием российских технологий, геологоразведка, поставки угля из РФ.

"Вот это все наши направления, которые мы будем развивать с нашими марокканскими партнерами", — отметил Новак.

Минэнерго РФ в прошлом году сообщало, что российские компании "Интер РАО", "Технопромэкспорт" и "Силовые машины" заинтересованы в возобновлении работы в электроэнергетическом секторе Марокко. Отмечалось, что для этого есть все возможности, так как многие объекты электрогенерации были построены в Марокко еще советскими специалистами и в настоящее время требуется их модернизация.