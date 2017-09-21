ЦБ и собственники Бинбанка обсуждали повышение устойчивости с прошлой осени

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ЦБ и собственники Бинбанка прошлой осенью начали обсуждать необходимость повышения его финустойчивости, были разные варианты, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Мы начали обсуждать необходимость повышения финансовой устойчивости Бинбанка осенью прошлого года", — рассказал Поздышев.

"Диалог с собственниками ведётся уже несколько месяцев. До последнего времени, до сентября собственники предлагали разные планы финансового оздоровления. Их было несколько. Они признавали, что банки нуждаются в докапитализации, но все эти планы финансового оздоровления имели в основе одно и то же предложение, дать им льготный кредит до 10 лет, на что мы, конечно, не могли пойти", — пояснил он.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.