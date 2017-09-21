ЦБ и собственники Бинбанка обсуждали повышение устойчивости с прошлой осени

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ЦБ и собственники Бинбанка прошлой осенью начали обсуждать необходимость повышения его финустойчивости, были разные варианты, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
"Мы начали обсуждать необходимость повышения финансовой устойчивости Бинбанка осенью прошлого года", — рассказал Поздышев.
Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.