МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Яндекс.Такси" может рассмотреть привлечение внешних инвестиций в свой бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ранее "Яндекс" вел переговоры о привлечении инвесторов в такси-бизнес. По словам источника, в числе потенциальных кандидатов для привлечения средств рассматривались ведущие инвесторы, включая РФПИ с иностранными суверенными фондами. Есть ли такое намерение сейчас — ему неизвестно.

"Мы никогда не скрывали, что потенциально можем рассматривать внешние инвестиции, как один из вариантов", — заявили в "Яндекс.Такси". Представитель РФПИ отказался от комментариев.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в сентябре говорил, что фонд изучает возможность инвестиций в совместную компанию "Яндекс.Такси" и Uber. Ранее Дмитриев говорил, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) может инвестировать средства в сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси".

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.

"Яндекс", одна из самых технологичных компаний России и интернет-гигантов Европы, на этой неделе празднует 20-летие — 23 сентября 1997 года была представлена поисковая система Yandex.ru. В четверг московский офис компании посещает президент РФ Владимир Путин. Глава государства ознакомится со всеми основными проектами IT-компаний, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. Затем Путину покажут разработанный компанией беспилотный автомобиль.