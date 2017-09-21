МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Яндекс.Такси" может рассмотреть привлечение внешних инвестиций в свой бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы никогда не скрывали, что потенциально можем рассматривать внешние инвестиции, как один из вариантов", — заявили в "Яндекс.Такси". Представитель РФПИ отказался от комментариев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в сентябре говорил, что фонд изучает возможность инвестиций в совместную компанию "Яндекс.Такси" и Uber. Ранее Дмитриев говорил, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) может инвестировать средства в сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси".
"Яндекс", одна из самых технологичных компаний России и интернет-гигантов Европы, на этой неделе празднует 20-летие — 23 сентября 1997 года была представлена поисковая система Yandex.ru. В четверг московский офис компании посещает президент РФ Владимир Путин. Глава государства ознакомится со всеми основными проектами IT-компаний, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. Затем Путину покажут разработанный компанией беспилотный автомобиль.