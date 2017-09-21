Оба владельца Бинбанка активно взаимодействуют с Центробанком

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Оба владельца Бинбанка — Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев — активно взаимодействуют с ЦБ, участвуют в совещаниях, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Как стало известно накануне, с такой просьбой к регулятору обратился Шишханов.

"От активов никто не открещивается, оба контролирующих лица — это в первую очередь Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев — присутствуют на совещаниях в ЦБ, они оказывают содействие в оформлении свободных и заложенных активов на банки группы Бин. Не стоит забывать, что сами собственники этих банков обратились в ЦБ, чтобы рассмотреть возможность участия ФКБС в капитале банков этой группы и с просьбой оказать поддержку ликвидностью", — сказал Поздышев.

По данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".