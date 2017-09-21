Отток средств из Бинбанка в сентябре составил 56 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Отток средств физлиц и компаний из Бинбанка в сентябре составил 56 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Отток средств у Бинбанка в сентябре был 56 миллиардов рублей. Из них одна треть пришлась на физлица с крупными вкладами, две трети — на компании", — сказал он.

"Другие банки группы не сильно влияют на ситуацию с ее ликвидностью", — добавил Поздышев.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Согласно данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".