Собственники Бинбанка могут потерять свои доли в банке, заявили в ЦБ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Доля нынешних собственников в Бинбанке после оценки его капитала временной администрацией может снизиться до нуля, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Вопрос о доле участия (нынешних собственников — ред.) сейчас пока не обсуждается. Будет обсуждаться по результатам оценки. Если оценка позволит собственникам остаться миноритарными собственниками, тогда этот вопрос будет обсуждаться. Если оценка активов и обязательств укажет нам, что в капитале банка доля собственников должна будет быть списана до 1 рубля по закону, то ФКБС станет 100-процентным акционером этих банков (четырех банков группы Бинбанка — ред.)", — сказал Поздышев.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Согласно данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".